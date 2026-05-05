Il calendario di Lecce e Cremonese | DiFra e Giampaolo si giocano le ultime chance per non retrocedere

Nella prossima giornata di campionato, Lecce e Cremonese si trovano di fronte in incontri decisivi per la corsa alla salvezza. Entrambe le squadre, insieme a Pisa e Verona, sono in bilico e cercano punti fondamentali per evitare la retrocessione in Serie B. Le partite rappresentano un'ultima occasione per cambiare le sorti della classifica e mantenere la categoria.

Lecce e Cremonese si giocano le ultime speranze salvezza per evitare la retrocessione in B insieme a Pisa e Verona. La penultima giornata potrebbe essere determinante.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Un vantaggio illusorio e l'infortunio di Baschirotto condannano la squadra di Giampaolo: ora il calendario offre l'ultima chiamata contro il Pisa.La Cremonese cade in casa contro la Lazio nonostante il vantaggio iniziale. Distacco dal Lecce invariato a 4 punti. Infortunio per Baschirotto. pianetalecce.it

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CLASSIFICA GIRONE DI RITORNO (16/19) Inter 37 Napoli 31 Como 29 Juventus 29 Roma 28 Atalanta 27 Lazio 26 Sassuolo 26 Milan 25 Fiorentina 24 Genoa 24 Parma 23 Udinese 22 Bologna 20 Torino 18 Cagliari 18 Lecce 15 Verona 7 Pisa 6 Cremonese x.com