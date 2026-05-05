Il calendario di Lecce e Cremonese | DiFra e Giampaolo si giocano le ultime chance per non retrocedere

Da fanpage.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella prossima giornata di campionato, Lecce e Cremonese si trovano di fronte in incontri decisivi per la corsa alla salvezza. Entrambe le squadre, insieme a Pisa e Verona, sono in bilico e cercano punti fondamentali per evitare la retrocessione in Serie B. Le partite rappresentano un'ultima occasione per cambiare le sorti della classifica e mantenere la categoria.

Lecce e Cremonese si giocano le ultime speranze salvezza per evitare la retrocessione in B insieme a Pisa e Verona. La penultima giornata potrebbe essere determinante.🔗 Leggi su Fanpage.it

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il calendario di lecceUn vantaggio illusorio e l'infortunio di Baschirotto condannano la squadra di Giampaolo: ora il calendario offre l'ultima chiamata contro il Pisa.La Cremonese cade in casa contro la Lazio nonostante il vantaggio iniziale. Distacco dal Lecce invariato a 4 punti. Infortunio per Baschirotto. pianetalecce.it

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