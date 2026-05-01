Il Lecce si prepara a una partita decisiva contro il Pisa, attualmente in Serie B, con l’obiettivo di ottenere un risultato che possa garantire la permanenza in Serie A. La squadra giallorossa, grazie alle reti di Cheddira e Banda, ha conquistato tre punti fondamentali nella recente sfida. Con questa vittoria, il Lecce si porta a quattro punti di vantaggio sulla Cremonese, che si trova a tre punti dalla squadra toscana.

La salvezza passa da Pisa per il Lecce. I giallorossi devono fare risultato all'Arena Garibaldi per arrivare alla permanenza in Serie A, per andare a +4 sulla Cremonese a tre giornate dalla fine (ma Giampaolo ha una gara in meno). Il Pisa se perde è aritmeticamente in Serie B. Pisa-Lecce diretta 49' E' finita! Il Lecce sbanca Pisa e va a +4 sulla Cremonese. 48' Pierotti fuori, dentro Gandelman. 47' Aebischer al tiro, Falcone devia in calcio d'angolo. 45' Quattro di recupero. 43' Ammonito anche Meister. 42' Ammonito Pierotti. 41' Troppo generoso Coulibaly, che regala una palla d'oro a Camarda.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Sì, Lecce! Cheddira e Banda stendono il Pisa (che è in B), DiFra a +4 sulla Cremonese

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