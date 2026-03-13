School tutor il bilancio | Sventate tante risse Fermata un’aggressione a colpi di spranga

Un recente intervento di un tutor scolastico ha portato alla luce vari episodi di violenza tra studenti. Sono state scongiurate diverse risse e un'aggressione con una spranga di ferro è stata fermata. Inoltre, un gruppo di ragazzi incappucciati ha preso di mira un coetaneo, mentre un altro ragazzo è stato disarmato dopo aver impugnato una spranga.

Intre, incappucciati, avevano preso di mira un quarto coetaneo. Un altro ragazzino è stato ‘disarmato’: lambiva una spranga di ferro, putandola in direzione dei coetanei. In una altro caso i tutor sono intervenuti per ‘calmare’ un gruppo di ragazzini che stavano per dar vita ad una partecipata rissa. Le attività di prevenzione svolte dagli school tutor impegnati a presidiare diverse scuole, tra cui il Polo Leonardo, Wiligelmo e Guarini, Barozzi e la sede del Corni in Largo Aldo Moro, è emersa nell’ambito di un’assembelea organizzata per parlare di devianza giovanile, tema particolarmente sentito e che preoccupa anche in città. A chiedere l’incontro sono stati proprio gli studenti e si è svolta ieri mattina negli spazi dell’Istituto Fermo Corni in largo Aldo Moro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

