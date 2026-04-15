L’incubo dei voli cancellati sull’estate 2026 anche in Emilia-Romagna La Regione | Peccato i numeri erano in crescita

Per l’estate 2026 si prevede una stagione con molte cancellazioni di voli, anche in Emilia-Romagna. La regione ha commentato che i numeri erano in crescita, ma ora la situazione potrebbe cambiare. Da più parti si segnalano disagi per chi aveva programmato viaggi e spostamenti, con compagnie aeree che annunciano modifiche e cancellazioni di rotte. La stagione si prospetta quindi incerta per i viaggiatori e le compagnie aeree coinvolte.

Bologna, 15 aprile 2026 – Un’estate di viaggi con il punto interrogativo, lo stesso che aleggia su tutta l’economia mondiale. Gli effetti della guerra in Iran causeranno il taglio (anche) dei voli aerei? L’ombra nera della scarsità del greggio e della mancanza di carburante aleggia anche sugli aeroporti dell’Emilia-Romagna che, per ora, registrano una crescita di passeggeri. L’estate 2026 è alle porte. A fare il punto è l’assessora regionale al Turismo, Roberta Frisoni: “E' chiaro che sono dinamiche che vanno al di sopra di quello che possiamo fare noi e nessuno poteva prevedere di trovarsi in questo momento in un contesto internazionale così terribile e delicato, che ha effetti ovviamente anche sull’industria turistica”.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’incubo dei voli cancellati sull’estate 2026 (anche) in Emilia-Romagna. La Regione: “Peccato, i numeri erano in crescita” Notizie correlate Permanenza dei giovani talenti in Emilia-Romagna: la Regione finanzia il progetto “Rimini4Talent"Il progetto “Rimini4Talent - Attrarre e trattenere talenti” mira a rafforzare l’attrattività e la retention dei talenti nel territorio riminese... La corte dei conti promuove l’Emilia-Romagna: “Regione virtuosa”. Ma sui risarcimenti scatta l’allarmeIl presidente della Corte dei Conti E-R elogia enti e amministratori: oltre 10 milioni di risarcimenti nel 2025.