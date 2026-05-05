Il baussant templare incontro con l’Archeosofica

Si avvicina la fine dell’iniziativa dedicata al “Baussant Templare” organizzata dall’Archeosofica ad Arezzo. L’evento, iniziato alcuni giorni fa, si concluderà sabato 9 maggio presso la sede locale dell’associazione. Durante l’incontro sono stati presentati diversi materiali e approfondimenti relativi al tema trattato, coinvolgendo partecipanti provenienti da varie aree. La giornata di chiusura prevede anche interventi e momenti di discussione con i presenti.

Arezzo, 5 maggio 2026 – Si conclude sabato 9 maggio, presso la sede di Arezzo della Associazione Archeosofica, in via Alessandro Dal Borro, 58 (zona Pescaiola), il ciclo di in contri sul “S ecolo del Graal”, che ha raccontato alcuni aspetti significativi di uno dei periodi più ricchi della storia del Medioevo, spesso a torto definito come un “periodo buio”. Eppure, nei mille anni del Medioevo si accesero molte luci, più forti e più numerose di quanto inizialmente si possa pensare; momenti di progresso, scoperte, conquiste, momenti fondativi della civiltà occidentale. Su tutti però risplendono cento anni: i cento anni delle cattedrali, delle...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Il baussant templare”, incontro con l’Archeosofica Notizie correlate “Il Santo Graal”, incontro con l’ArcheosoficaArezzo, 19 febbraio 2026 – Proseguono gli incontri del sabato pomeriggio, aperti alla cittadinanza, nella sede dell’Associazione Archeosofica di... Atlantide: mito o realtà? Incontro con l’ArcheosoficaArezzo, 12 marzo 2026 – Che relazione c’è tra Atlantide, il continente perduto di cui parlano miti e leggende, le piramidi di Giza, testimoni di...