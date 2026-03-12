Atlantide | mito o realtà? Incontro con l’Archeosofica

Il 12 marzo 2026 ad Arezzo si tiene un incontro con l’Archeosofica dedicato a discutere la possibile esistenza di Atlantide, il leggendario continente scomparso di cui si parla nei miti. L’evento raccoglie studiosi e appassionati interessati a confrontarsi sulle testimonianze e le teorie riguardanti questa figura che da secoli affascina l’immaginario collettivo. La discussione si concentra sui dati e le ipotesi più recenti nel campo della ricerca storica e archeologica.

Arezzo, 12 marzo 2026 – Che relazione c'è tra Atlantide, il continente perduto di cui parlano miti e leggende, le piramidi di Giza, testimoni di tutta la Conoscenza degli Egizi, e le antiche cerimonie misteriche che celebravano la rinascita del Re? Tre argomenti apparentemente senza un nesso ma in realtà strettamente collegati da una sottile linea aurea: la linea della Tradizione Arcaica, che dai tempi più remoti giunge fino a noi attraverso le più grandi civiltà. Mito, storia, scienza e simbolismo ne sono i testimoni. Ne parleremo in tre nuovi incontri ad ingresso libero a partire da Sabato 14 Marzo ore 17.00 presso la sede di Arezzo dell'Associazione Archeosofica, in via Alessandro Dal Borro n.