Il Santo Graal incontro con l’Archeosofica

Arezzo, 19 febbraio 2026 – Proseguono gli incontri del sabato pomeriggio, aperti alla cittadinanza, nella sede dell' Associazione Archeosofica di Arezzo, in via Alessandro Dal Borro 58 (zona Pescaiola) con un nuovo ciclo dal titolo "Frammenti di una Tradizione sapienziale". Il primo dei tre appuntamenti in programma Sabato 21 febbraio con inizio alle ore 17,00, ha un tema sicuramente affascinante: "Il Santo Graal", che ha ispirato una vasta letteratura con romanzi e racconti storici e fantasy, ma anche film e addirittura fiction televisive. In questo incontro il focus si concentrerà sulle tante leggende che ruotano attorno al mito del Graal, e saranno presentati alcuni aspetti storici e religiosi legati al "mistero" di questo sacro vaso citato in così tante tradizioni.