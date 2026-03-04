Firenze celebra i 130 anni dalla nascita del Mice

Firenze ospita oggi una cerimonia per ricordare i 130 anni dalla nascita del Mice, l’Ente che si occupa di promuovere il settore congressuale. L’evento riunisce rappresentanti istituzionali, operatori del settore e storici, che partecipano a incontri e iniziative dedicate alla storia e allo sviluppo di questa realtà. La giornata si focalizza sul passato e sulle prospettive future del sistema congressuale internazionale.

Firenze, 4 marzo 2026 - Una giornata celebrativa per ripercorrere le origini e tracciare il futuro del sistema congressuale internazionale. Si è svolto al Palazzo degli Affari di Firenze l’evento organizzato da Firenze Fiera e Fondazione Destination Florence, in collaborazione con Federcongressi e Convention Bureau Italia, per celebrare i 130 anni dal primo congresso della storia contemporanea, svoltosi a Detroit il 19 febbraio 1896. La storia del turismo congressuale moderno affonda le sue radici proprio in quell’anno, quando nacquero il primo congresso, che si tenne all’Hotel Cadillac di Detroit, e il primo Convention Bureau del mondo, la Detroit Convention and Businessmen’s League, esperienza pionieristica che segnò l’avvio di un modello organizzato di attrazione e gestione dei grandi eventi congressuali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze celebra i 130 anni dalla nascita del Mice L'Accademia Petrarca celebra Francesco Redi a 400 anni dalla nascita (1626)L'Accademia vuole rinnovare gli onori dovuti a uno dei più grandi figli della Terra d’Arezzo e lo farà con un convegno internazionale che si terrà a... Il partito più longevo d'Italia: Risorgimento Repubblicano celebra i 130 anni del PriIl Partito Repubblicano ha celebrato il 130esimo anniversario della sua fondazione. Una selezione di notizie su Firenze celebra. Discussioni sull' argomento Firenze celebra i 130 anni della nascita del Mice: dalle origini del turismo congressuale al futuro dell'industria degli eventi; MET - News dalle Pubbliche Amministrazioni della Città Metropolitana di Firenze; A Firenze festeggiati i 130 anni del sistema congressuale; 130 anni mice. Firenze celebra i 130 anni della nascita del Mice: dalle origini del turismo congressuale al futuro dell'industria degli eventiUna giornata celebrativa per ripercorrere le origini e tracciare il futuro del sistema congressuale internazionale. Si è svolto oggi al Palazzo degli ... gonews.it Firenze celebra Eleonora di Toledo con delle visite speciali a Santa Maria Novella x.com Testo, un luogo di incontro tra chi scrive, chi pubblica e chi legge, dove le parole diventano storie e le storie diventano comunità. Firenze celebra ancora una volta la forza viva dei libri. facebook