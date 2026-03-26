A Foiano della Chiana si tiene una mostra dedicata a Licio Nencetti, in occasione del centenario della sua nascita, avvenuta il 31 marzo 1926. L'iniziativa è promossa dal Comune di Foiano in collaborazione con l'Anpi locale e si intitola “Sono Licio, eccomi qua”. La mostra rimarrà aperta fino alla fine di marzo 2026.

Il Comune di Foiano della Chiana, in collaborazione con Anpi Foiano, promuove la mostra “Sono Licio, eccomi qua”, dedicata a Licio Nencetti nel centenario della sua nascita (31 marzo 1926 – 31 marzo 2026). Nato a Lucignano, Nencetti fu uno dei più giovani e coraggiosi protagonisti della Resistenza: a soli 17 anni scelse la lotta antifascista, diventando comandante della formazione partigiana “La Teppa” e distinguendosi per capacità e determinazione fino alla sua tragica fucilazione a Talla nel 1944. Per il suo sacrificio gli furono conferite la Medaglia d’Oro e d’Argento al Valor Militare alla memoria. La mostra, curata da Marta Posani e allestita presso la Sala Gervasi si aprirà sabato 28 marzo e resterà visitabile fino a mercoledì 8 aprile. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - Foiano celebra il partigiano Nencetti a 100 anni dalla nascita

Articoli correlati

“Sono Licio, eccomi qua”, Foiano celebra il partigiano Nencetti a 100 anni dalla nascitaArezo, 26 marzo 2026 – “Sono Licio, eccomi qua”, Foiano celebra il partigiano Nencetti a 100 anni dalla nascita.

Si salvò dalla fucilazione e dalla guerra: Enzo Marani celebra il traguardo dei 100 anniIl voltanese Enzo Marani ha festeggiato domenica il traguardo dei 100 anni, compiuti giovedì 5, alla Ca’ Vecchia di Voltana, dove la figlia Elena, i...