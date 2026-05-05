Il 9 maggio concerto di beneficenza al Teatro San Carlo per finanziare il Teatro Sannazaro
Il 9 maggio si terrà un concerto di beneficenza al Teatro San Carlo, diretto dal maestro Giulio Prandi, con l’obiettivo di raccogliere fondi per la ricostruzione del Teatro Sannazaro, noto anche come la “bomboniera di Chiaia”. L’evento coinvolge artisti e musicisti che si esibiranno per sostenere questo progetto di restauro. La serata si svolgerà in un teatro storico della città, noto per la sua rilevanza culturale.
Un concerto di beneficenza per finanziare la ricostruzione della "bomboniera di Chiaia": al Teatro San Carlo dirige il maestro Giulio Prandi.🔗 Leggi su Fanpage.it
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