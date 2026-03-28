La SSC Napoli ha annunciato un’asta benefica che coinvolge 50 maglie di Kevin De Bruyne, con l’obiettivo di raccogliere fondi per la ricostruzione del Teatro Sannazaro, danneggiato da un incendio il 17 febbraio 2026. L’asta sarà aperta al pubblico e i dettagli su come partecipare saranno comunicati nelle prossime settimane. La cifra stimata per i danni all’edificio si aggira intorno ai 70 milioni di euro.

UN GESTO CONCRETO PER LA CITTÀ. La SSC Napoli ha lanciato un’imponente iniziativa benefica per sostenere la ricostruzione del Teatro Sannazaro, lo storico edificio di via Chiaia distrutto da un devastante incendio lo scorso 17 febbraio 2026 (con danni stimati fino a 70 milioni di euro ). Attraverso la piattaforma partner MatchWornShirt, il club metterà all’asta 50 maglie autografate da Kevin De Bruyne, incorniciate e certificate in tiratura limitata. L’intero ricavato delle cinque sessioni d’asta (in programma dal 27 marzo al 6 aprile) sarà devoluto al Comitato per la rinascita del teatro. Un’unione profonda tra l’arte teatrale napoletana e il simbolo sportivo della rincorsa Champions degli azzurri. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Il Napoli mette all’asta 50 maglie di Kevin De Bruyne per finanziare la ricostruzione del Teatro Sannazaro: date e come partecipare

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