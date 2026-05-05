Firenze, 5 maggio 2026 - Torna sabato 9 maggio alle Murate di Firenze la terza edizione di Città della Cura, il festival gratuito promosso da Tocca a Noi Aps che mette al centro il tema della cura come pratica sociale, politica e collettiva. In un tempo segnato da crisi globali, conflitti e disuguaglianze crescenti, Città della Cura nasce con l’obiettivo di costruire uno spazio di confronto aperto, in cui esperienze, linguaggi e pratiche diverse possano incontrarsi per immaginare nuovi modi di abitare le comunità. La cura viene qui intesa non solo come gesto individuale, ma come pratica politica e collettiva che attraversa corpi, territori e relazioni, aprendo spazi di confronto.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il 9 maggio a Firenze torna “Città della cura”

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