Grand Prix Napoli | 5 talenti del Nettuno guidano la Basilicata

Durante il Grand Prix Città di Napoli, che si terrà il 9 e 10 maggio 2026, cinque nuotatori dell’ASD Nettuno rappresenteranno la Basilicata. Questi atleti sono stati selezionati per gareggiare con la maglia della regione durante la competizione. La manifestazione si svolge nella città di Napoli e coinvolge diverse rappresentative regionali, con le gare che si svolgono su più giorni.

Cinque nuotatori dell’ASD Nettuno vestiranno la maglia della rappresentativa lucana durante il Grand Prix Città di Napoli, previsto per il 9 e 10 maggio 2026. L’evento si terrà presso l’impianto del Centro Federale di Napoli, dove gli atleti affronteranno le gare degli assoluti. La convocazione premia il valore tecnico di giovani talenti che hanno saputo imporsi attraverso tempi di rilievo. La società sportiva, che ha il proprio centro legale a Venosa, vede in questo appuntamento un’occasione per portare il nome della regione in una competizione di livello internazionale. Il profilo tecnico dei talenti di Venosa. D’Angella Piernicola, nato il 23 giugno 2010, si presenta come uno degli elementi più completi della squadra. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Grand Prix Napoli: 5 talenti del Nettuno guidano la Basilicata Kanseikan Orvieto protagonista al Grand Prix del Lazio FIKORVIETO - Si è svolto a Genzano di Roma, presso il Palacesaroni, il Grand Prix del Lazio FIK, seconda gara nazionale della stagione in corso. Judo, azzurri eliminati prima del Final Block nel day-1 del Grand Prix Upper Austria 2026Calato il sipario sulla prima giornata di incontri del Grand Prix Upper Austria 2026 di judo. Temi più discussi: Nuoto lucano, cinque atleti Nettuno convocati per la rappresentativa al GP di Napoli; Napoli Tennis Cup e Gran Premio Lotteria, sinergia rinnovata: il ticket di oggi vale uno sconto ad Agnano; Miami | Grand Prix in Diretta Streaming | DAZN IT; Tre Golfi Sailing Week 2026 tra Sorrento e Napoli, chiuse le iscrizioni: quest'anno record di partecipanti. Grand Prix Città di Napoli, le stelle del nuoto italiano tornano alla Piscina ScandoneCome ogni anno Napoli diventa il Tempio del nuoto italiano. Si conferma una grande festa del nuoto l'ottava edizione del Grand Prix Città di Napoli - trofeo Vecchio Amaro del Capo, la kermesse in ... ilmattino.it Nuoto: medagliati olimpici al Grand Prix Città di NapoliLe medaglie olimpiche della 4 X 100 stile libero lanciano l'edizione 2025 del Grand Prix Città di Napoli, il meeting di nuoto in programma sabato 10 e domenica 11 maggio alla piscina Scandone. Lo ... ansa.it Il nuoto internazionale si prepara a brillare a Napoli il 9 e 10 maggio 2026, in occasione dell’ottava edizione del Grand Prix Città di Napoli. Cinque atleti dell’ASD Nettuno ricevono con orgoglio la convocazione per rappresentare la regione in questo prestigios - facebook.com facebook