il 30 aprile re carlo xvi gustavo ha compiuto 80 anni e i royal baby armati di macchina fotografica hanno immortalato tutti a modo loro

Il 30 aprile scorso, il re di 80 anni ha celebrato il suo compleanno con una cerimonia che ha visto la partecipazione di numerosi membri della famiglia reale e di ospiti internazionali, molti dei quali appartenenti ad altre case reali. Durante l'evento, alcune persone presenti hanno scattato fotografie per immortalare i momenti più significativi, dando vita a uno scatto di immagini che hanno catturato l’atmosfera della giornata.

Per il compleanno di re Carlo XVI Gustavo ai royal baby è stata data una macchina fotografica per distrarsi durante la giornata. In mezzo a tanti piccoli fotoreporter la principessa Maddalena non è sembrata entusiasta. Il 30 aprile 2026 re Carlo XVI Gustavo ha festeggiato il suo ottantesimo compleanno in grande stile. Presenti non solo i suoi familiari ma anche tanti ospiti stranieri, molti dei quali royal. Non è dato sapere chi abbia avuto la brillante idea ma, quel che è certo, è che il risultato è stato meraviglioso. Perché se è vero che le celebrazioni ufficiali per gli 80 anni di re Carlo XVI Gustavo avrebbero avuto di default un’importante copertura mediatica, è altrettanto vero che molti dei momenti vissuti dai membri della royal family, lontano da obiettivi e telecamere, sarebbero rimasti privati.🔗 Leggi su Amica.it

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