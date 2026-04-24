Oggi si celebra l’ottantesimo compleanno di un sovrano svedese, salito al trono dopo la morte del suo predecessore. Nato in una famiglia reale, ha assunto il ruolo di monarca seguendo la morte del suo antenato. La sua ascesa al trono è avvenuta in un momento di transizione e stabilità per la monarchia svedese. La ricorrenza viene festeggiata in un clima di rispetto e tradizione.

“Poiché il mio caro antenato, Re di Svezia, dei Goti e dei Vendi Gustavo VI Adolfo, è morto, gli sono succeduto come Re della nostra nazione. Il mio nome regale sarà Carlo XVI Gustavo, il mio titolo sarà Re di Svezia e il mio motto sarà: ‘Per la Svezia – al passo con i tempi’.” Con queste parole, pronunciate durante il Consiglio di Stato al Palazzo Reale il 19 settembre 1973, un giovane re di 27 anni si presenta al suo Paese. Non è una proclamazione come le altre nella storia delle monarchie europee, ma segna l’inizio di una nuova fase. Perché Carlo XVI Gustavo diventa re proprio nel momento in cui la monarchia svedese cambia natura. Il potere si riduce, il ruolo si trasforma e al nuovo sovrano spetta il compito di adattarsi.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Carlo XVI Gustavo compie 80 anni: chi è il Re di Svezia

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