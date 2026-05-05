Ieri in Campania sono arrivate diverse notizie, tra cui l’interrogatorio di garanzia a un uomo di Altavilla Irpina, accusato di aver maltrattato e provocato lesioni al figlio minore della compagna. Nel Sannio, invece, si è confermato che si tratta dell’area più povera d’Italia, dati che si aggiungono alle vicende locali di questa giornata.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, lunedì 4 maggio 2026. Avellino – Si è svolto nelle scorse ore l’interrogatorio di garanzia per l’uomo di Altavilla Irpina accusato di maltrattamenti e lesioni aggravate ai danni del figlio minore della sua compagna. Assistito dai propri legali, l’uomo ha respinto fermamente ogni addebito, fornendo una propria ricostruzione dei fatti. ( LEGGI QUI ) Benevento – Si trova nel Sannio i l comune più povero d’Italia. E questa è la realtà che divide ancora di più la realtà economica della Nazione con uno stacco profondo tra le famiglie settentrionali e quelle meridionali. L’analisi viene fuori dai numeri pubblicati dal Ministero dell’Economia e della Finanza sui redditi dichiarati dai contribuenti italiani nel 2025 con la classifica dei Comuni.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ieri in Campania: nel Sannio il comune più povero d’Italia

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