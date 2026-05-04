Nel report sui redditi del 2025, si evidenzia che il comune con il reddito pro capite più basso d’Italia si trova in Campania. Le località della Costiera Amalfitana, come Positano, Capri e Sorrento, guidano invece la classifica del Mezzogiorno con valori più elevati. Positano si distingue con un reddito di circa 37 unità, rappresentando la punta più alta della regione. Il divario tra Nord e Sud si amplia ulteriormente nel confronto dei redditi.

Positano, Capri e Sorrento rappresentano le punte più alte del reddito nel Mezzogiorno. Il borgo della Costiera Amalfitana guida la classifica campana con un reddito pro capite di 37.857 euro, seguito da Capri (34.617 euro) e Sorrento (29.958 euro). Anche tra i capoluoghi si registrano valori relativamente elevati: Caserta (27.659 euro) precede Salerno (27.093 euro), Avellino (26.467 euro), Napoli (24.338 euro) e Benevento (23.406 euro). È quanto emerge dai dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Questi dati mostrano come, anche nel Sud, esistano realtà con livelli di reddito significativi. Tuttavia, si tratta spesso di eccezioni che convivono con situazioni molto più fragili.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Redditi 2025, il comune più povero d’Italia è in Campania: cresce il divario col Nord

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