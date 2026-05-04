Secondo un’analisi del Ministero dell’Economia e Finanza, nel Sannio si trova il comune con il reddito pro capite più basso in Italia. La differenza economica tra le regioni del Nord e del Sud si fa ancora più evidente, evidenziando un divario significativo tra le famiglie delle due aree. La valutazione si basa sui dati relativi alla situazione economica delle diverse località italiane, evidenziando le disparità territoriali.

Tempo di lettura: 2 minuti Si trova nel Sannio i l comune più povero d’Italia. E questa è la realtà che divide ancora di più la realtà economica della Nazione con uno stacco profondo tra le famiglie settentrionali e quelle meridionali. L’analisi viene fuori dai numeri pubblicati dal Ministero dell’Economia e della Finanza sui redditi dichiarati dai contribuenti italiani nel 2025 con la classifica dei Comuni. In vetta Maccastorna, piccolo borgo del Lodigiano che conta meno di 70 abitanti e può vantare un reddito complessivo pro capite di oltre 72mila euro. L’altro lato della medaglia è Castelvetere in Val Fortore, 900 abitanti circa con un reddito poco oltre i 12mila euro.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Analisi del Ministero dell’Economia e Finanza: nel Sannio il Comune più povero d’Italia

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