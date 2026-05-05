Idroscalo verso una nuova gestione Sì alla Fondazione di partecipazione Gli enti locali ora aprono ai privati

La gestione dell’Idroscalo di Milano sta per cambiare, con l’istituzione di una Fondazione di partecipazione promossa dalla Città metropolitana. L’obiettivo è valorizzare l’area e coinvolgere anche soggetti privati nella gestione degli spazi intorno al bacino d’acqua. La decisione è stata annunciata dalla stessa amministrazione, che prevede di creare questa nuova struttura entro un anno.

Una Fondazione di partecipazione per valorizzare l’ Idroscalo, il “mare“ dei milanesi. La Città metropolitana guidata da Giuseppe Sala ha deciso di istituire entro un anno questo nuovo strumento giuridico per gestire gli spazi intorno al bacino d’acqua. Cos’è una Fondazione di partecipazione? È un ente no-profit ibrido che unisce il patrimonio vincolato a uno scopo (tipico delle fondazioni) con la gestione aperta e collaborativa tra più soggetti, pubblici o privati (simile alle associazioni). Con questo nuovo strumento, la Città metropolitana e i Comuni confinanti con l’Idroscalo – Milano, Segrate e Peschiera Borromeo – potranno coinvolgere...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Idroscalo verso una nuova gestione. Sì alla Fondazione di partecipazione. Gli enti locali ora aprono ai privati Notizie correlate Leggi anche: Contratto Enti Locali: arriva l’aumento… 26 euro! Ora sì che si fa la vita da signori (forse) Mille Miglia, la Fondazione accelera: enti locali e aziende pronti a correreBrescia – Fondazione Mille Miglia scalda i motori, in vista del centenario del centenario della Freccia Rossa. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Idroscalo verso una nuova gestione. Sì alla Fondazione di partecipazione. Gli enti locali ora aprono ai privati; Il 18 ottobre torna la PittaRosso Pink Parade. Idroscalo verso una nuova gestione. Sì alla Fondazione di partecipazione. Gli enti locali ora aprono ai privatiLa Città metropolitana ha avviato l’iter per costituire entro un anno lo strumento giuridico prescelto. Una direzione di progetto è pronta ad accelerare l’iter. Accordo con il Comune per l’utilizzo de ... msn.com