Un nuovo contratto per gli Enti Locali prevede un aumento di 26 euro. La comunicazione, diffusa dalla Fp Cgil di Arezzo, commenta con tono ironico la questione, sottolineando che si tratta di un incremento che potrebbe cambiare la qualità della vita per alcuni dipendenti pubblici. La fonte è un comunicato stampa che non introduce polemiche, ma mette in evidenza la novità senza interpretazioni aggiuntive.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli? FONTE comunicato stampa Fp Cgil Arezzo “Nessuna polemica, eh. ma qui si rischia di finì su ‘Scherzi a Parte’ senza saperlo”. Così Giacomo Nebbiai della Fp Cgil Arezzo commenta il nuovo contratto degli enti locali, accolto da qualcuno come il ritorno della dignità. contratto funzioni locali Dignità. Parola grossa. Grossa quanto. 26 euro netti al mese. “Ventisei euro”, ribadisce Nebbiai. “Che oggi ci fai? Un pieno? No. La spesa? No. Forse un aperitivo. ma senza stuzzichini, eh, sennò si sfora”. L’inflazione galoppa, lo stipendio arranca (e poi si siede) Nel frattempo, mentre i prezzi fanno i centometri, gli stipendi fanno yoga: si piegano, si adattano. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Contratto Enti Locali: arriva l’aumento… 26 euro! Ora sì che si fa la vita da signori (forse)

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