Idroscalo | nasce la Fondazione per coinvolgere i privati

È stata annunciata la creazione di una nuova fondazione con l’obiettivo di coinvolgere i privati nella gestione dell’idroscalo. Prima di questa iniziativa, l’area era sotto la responsabilità di enti pubblici, che si occupavano delle attività quotidiane. La fondazione è stata istituita per favorire una collaborazione tra pubblico e privato, con l’intento di modificare le modalità di gestione e di intervento sull’area.

? Cosa scoprirai Come cambierà la gestione quotidiana del bacino tra pubblico e privati?. Chi gestirà operativamente l'area prima della nascita della Fondazione?. Quali nuovi progetti concreti porteranno i partner privati nell'Idroscalo?. Perché Milano, Segrate e Peschiera Borromeo devono collaborare su questo modello?.? In Breve Percorso avviato a luglio 2022 con la nomina della Commissione di studio Idroscalo.. Gestione transitoria affidata all'Area Sviluppo economico e sociale della Città metropolitana.. Accordo tra Milano e Città metropolitana prevede la condivisione del personale dirigenziale.. Coinvolgimento diretto dei comuni di Segrate e Peschiera Borromeo nel progetto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Idroscalo: nasce la Fondazione per coinvolgere i privati Notizie correlate Idroscalo verso una nuova gestione. Sì alla Fondazione di partecipazione. Gli enti locali ora aprono ai privatiUna Fondazione di partecipazione per valorizzare l’Idroscalo, il “mare“ dei milanesi. Milano Est: nasce una città parallela con un Central Park all’IdroscaloUn progetto urbanistico di portata epocale mira a decongestionare il capoluogo lombardo attraverso la creazione di un nuovo polo cittadino tra... Contenuti di approfondimento Si parla di: Idroscalo verso una nuova gestione. Sì alla Fondazione di partecipazione. Gli enti locali ora aprono ai privati; Idroscalo verso una nuova gestione Sì alla Fondazione di partecipazione Gli enti locali ora aprono ai privati. Idroscalo verso una nuova gestione. Sì alla Fondazione di partecipazione. Gli enti locali ora aprono ai privatiLa Città metropolitana ha avviato l’iter per costituire entro un anno lo strumento giuridico prescelto. Una direzione di progetto è pronta ad accelerare l’iter. Accordo con il Comune per l’utilizzo de ... msn.com