Milano Est | nasce una città parallela con un Central Park all’Idroscalo

A Milano Est si avvia la realizzazione di un grande progetto urbanistico che prevede la costruzione di un nuovo quartiere tra Segrate, Mediglia e Paullo. L’obiettivo è alleggerire la pressione sul centro della città e creare un’area residenziale e ricreativa di vasta scala, con un parco centrale che richiama le dimensioni di un grande parco cittadino. La proposta coinvolge anche l’area dell’Idroscalo, che dovrebbe ospitare questa nuova zona verde e urbana.

Un progetto urbanistico di portata epocale mira a decongestionare il capoluogo lombardo attraverso la creazione di un nuovo polo cittadino tra Segrate, Mediglia e Paullo. Questa visione, che punta a replicare il modello di fondazione ex novo in Brasile con Brasilia, si propone di offrire soluzioni concrete al problema della saturazione degli spazi abitativi milanesi. Camminando per le strade di Milano, l’impossibilità di trovare nuovi spazi dove costruire è ormai una realtà tangibile: le possibilità di nuove cubature sono praticamente esaurite. La pressione demografica e la scarsità di suolo hanno portato i prezzi degli affitti a livelli altissimi, rendendo la vita in città sempre più complessa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano Est: nasce una città parallela con un Central Park all’Idroscalo Notizie correlate Alla procura di Milano fa paura Central ParkNel corso di uno dei processi sull’urbanistica milanese, quello sulle torri di Crescenzago, è stato chiamato a testimoniare per l’accusa un... Montemurlo, studenti in campo nei giardini Central Park per 'Liberi dai rifiuti'Montemurlo (Prato), 9 aprile 2026 – Scuole in campo per prendersi cura dell’ambiente: torna anche quest’anno il progetto Liberi dai rifiuti che ha... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Corte Gardens: nuove ampie residenze familiari a Milano Est; Paura in A4, auto si schianta contro barriera Milano Est e si ribalta; Due oasi, due comunità: il Sud Est Milano si muove per la Terra -; Dongfeng porta il ‘Vento dell’Est’ alla Milano Design Week. Nasce LaCivica Milano, Conte portavoce: Una casa aperta e stabile per i cittadiniSfondo giallo e scritta verde: con questa nuova identità grafica debutta LaCivica Milano, la lista politica che raccoglie l’eredità della civica che aveva sostenuto Giuseppe Sala nelle ultime ... affaritaliani.it Tangenziale Est e A1, doppia stretta notturna tra Milano e San Giuliano Milanese per lavori Dal 15 al 18 aprile 2026 chiusure sulla A51 tra Forlanini e Mecenate e sull’A1 in uscita a San Giuliano per chi arriva da Bologna #Milano #TangenzialeEst #Autostr facebook