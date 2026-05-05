Identità e memoria | Re Lear è morto a Mosca chiude il trittico teatrale a Xnl

Mercoledì 6 maggio si è concluso a Piacenza il trittico teatrale “Delle nuvole o dell’identità” con lo spettacolo “Re Lear è morto a Mosca”, diretto da César Brie. L’evento si è tenuto presso il centro d’arte contemporanea, teatro e musica della Fondazione di Piacenza e Vigevano. Lo spettacolo rappresenta la chiusura del ciclo iniziato con altre rappresentazioni, tutte sotto la direzione artistica di Paola Pedrazzini.

Mercoledì 6 maggio con lo spettacolo Re Lear è morto a Mosca diretto da César Brie, Xnl Piacenza – centro d’arte contemporanea, teatro e musica della Fondazione di Piacenza e Vigevano, conclude il trittico teatrale Delle nuvole o dell’identità con la direzione artistica di Paola Pedrazzini, parte.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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