Re Lear è morto a Mosca | a Xnl in scena l’ultimo atto del trittico teatrale Delle nuvole o dell’identità

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Ultimo appuntamento del trittico teatrale Delle nuvole o dell’identità. Mercoledì 6 maggio alle ore 18,30 e 21,30 Re Lear è morto a Mosca di e con César Brie.Il trittico teatrale a cura di Paola Pedrazzini prosegue con il suo ultimo appuntamento Re Lear è morto a Mosca, continuando a interrogare.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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