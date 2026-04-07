Amanda Lear è stata sposata nel 1965 con il suo primo marito, Morgan Paul Lear, e nel 1979 con Alain-Philippe Malagnac d’Argens de Villèle. Malagnac è morto in circostanze tragiche a causa di un incendio. I due ex mariti sono legati alla sua vita e sono stati protagonisti di eventi che hanno attirato l’attenzione pubblica.

Amanda Lear è stata sposata nel 1965 con il primo marito Morgan Paul Lear (da cui ha mantenuto il cognome) e successivamente nel 1979 con Alain-Philippe Malagnac d’Argens de Villèle, morto tragicamente in un incendio. Alain Philippe Malagnac d’Argens de Villèle è stato il marito e grande amore di Amanda Lear. Amanda Lear, chi era l’ex marito Alain Philippe. Alain Philippe, classe 1951, si appassiona ai viaggi e alla fine degli anni 70 decide di farne uno in Inghilterra; proprio li Alain conobbe Amanda Lear e tra loro scattò un colpo di fulmine destinato a durare ben 20 anni e ad essere coronato dalle nozze, avvenute nel 1979 e lontane da occhi indiscreti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono i due ex mariti di Amanda Lear, Morgan Paul Lear e Alain-Philippe Malagnac (il suo grande amore): “È morto in circostanze terribili”

Alain Philippe, chi è stato il vero amore di Amanda LearMusa di pittori, icona della disco music e donna dalle mille vite, Amanda Lear ha attraversato decenni collezionando successi e cuori illustri come...

Amanda Lear a Belve: tra LSD, Dalì e l’amore per un uomo bisessualeAmanda Lear sarà la protagonista della prima puntata di Belve, il programma di Rai2 condotto da Francesca Fagnani, in arrivo martedì 7 aprile alle 21.

Temi più discussi: Francesca Fagnani torna con Belve, tra gli ospiti Amanda Lear e Micaela Ramazzotti; Salvador Dali era impotente e mi presentava altri uomini. David Bowie faceva schifo. Le confessioni di Amanda Lear a Belve; Amanda Lear a Belve: Salvador Dalì era impotente. David Bowie? Faceva un po’ schifo; Belve, nuova stagione da domani: ospiti della puntata di martedì 7 aprile.

Amanda Lear a Belve: Sono stata con bellissimi eterosessuali, ma mi annoio. Con i gay è diversoIl racconto più amaro sul marito morto in un incendio in casa Alain Philippe è stato l’uomo che ho amato di più dice Lear e Fagnani domanda: Nelle relazioni ha amato più uomini omosessuali che ... huffingtonpost.it

Amanda Lear, gli interventi, le voci sulla transessualità, l'amore spirituale con Dalì, quello artistico con Bowie, ilTra i gatti e la pittura «per me terapeutica», Amanda Lear si è rifugiata lontana dai riflettori in un paesino della Francia. msn.com

Belve torna in tv, Amanda Lear e Micaela Ramazzotti tra gli ospiti della puntata x.com

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