Ici e imu alla Chiesa cattolica | dal decreto Salva-infrazioni alla proroga i soldi che l’Italia non vuole incassare

Dal 1992, il governo ha applicato l’Imposta comunale sugli immobili (Ici), prevedendo già in quella fase l’esenzione per gli enti non commerciali impegnati in attività non lucrative. Recentemente, sono state approvate proroghe e modifiche al decreto Salva-infrazioni, che riguardano anche le esenzioni fiscali per la Chiesa cattolica e altri enti ecclesiastici. Queste decisioni hanno portato a una serie di questioni sulla mancata riscossione di entrate da parte dello Stato.

Il governo Amato, nel 1992, introdusse l’Ici e già allora esentava gli enti non commerciali per le attività non lucrative. Poi arrivò Berlusconi. Nel dicembre 2005 la legge 248 estendeva l’esenzione anche agli immobili con attività commerciali: alberghi, scuole paritarie, ospedali. Bastava che l’attività non fosse «esclusivamente commerciale». Da quella data al 2011 la Chiesa cattolica non paga l’Ici sugli immobili in concorrenza con operatori privati laici. Un albergo diocesano e un albergo privato sullo stesso isolato, stesso mercato, hanno tassazione diversa. Il governo Monti introdusse l’ Imu nel 2012, limitando le esenzioni agli immobili privi di finalità economiche.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Ici e imu alla Chiesa cattolica: dal decreto Salva-infrazioni alla proroga, i soldi che l’Italia non vuole incassare Notizie correlate Ici della Chiesa, nuova proroga al 30 settembreIl recupero della vecchia Ici 2006-2011 a carico degli enti ecclesiastici ha atteso molti anni. Leggi anche: Il decreto salva Bollette diventa “salva carbone”. L’Italia rimanda al 2038 l’uscita (prevista entro il 2025) dal combustibile più inquinante Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Ici e imu alla Chiesa cattolica: dal decreto Salva-infrazioni alla proroga, i soldi che l’Italia non vuole incassare; Lo Stato continua a rinviare il pagamento dell’ICI alla Chiesa cattolica. Ici e imu alla Chiesa cattolica: dal decreto Salva-infrazioni alla proroga, i soldi che l’Italia non vuole incassareIci e Imu: Da Berlusconi in poi, ogni governo italiano ha trovato la propria tecnica per non incassare. La scadenza è il 30 settembre 2026 ... lanotiziagiornale.it Ici-Imu e «non profit», soliti ticin merito alla risollevata questione dell’Ici sugli 'immobili della Chiesa' coinvolti nella valutazione della Ue, è una vera fandonia parlare di miliardi di gettito non riscosso! Intanto occorre ... avvenire.it Ferrari Romeo Snc. guymusicc · WANNABE X INTOXICATED. GMP ULTRIVITY Black Diamond 18 pol#ferrariromeosnc ici Vw Golf - facebook.com facebook L’ultime interview de Tim Berni en Grenat, c’est ici x.com