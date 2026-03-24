Ici della Chiesa nuova proroga al 30 settembre

Gli enti ecclesiastici avranno altri sei mesi per il recupero della vecchia Ici relative agli anni 2006-2011. La proroga è stata annunciata recentemente, protraendo così di nuovo i tempi per il pagamento di questa imposta. La discussione sulla questione si è protratta per diversi anni, senza che si siano registrati cambiamenti sostanziali fino a ora.

Il recupero della vecchia Ici 2006-2011 a carico degli enti ecclesiastici ha atteso molti anni. E potrà aspettare altri sei mesi. Lo spiega il decreto di Palazzo Chigi, arrivato oggi martedì 24 marzo sui tavoli della Conferenza unificata, per spostare dal 31 marzo al 30 settembre entro i quali i diretti interessati dovranno effettuare la dichiarazione per il recupero dell’imposta comunale sugli immobili per il quinquennio interessato. Il rinvio sposta automaticamente al 30 ottobre l’altra scadenza collegata, cioè quella relativa al versamento dell’imposta dovuta. Il dossier continua insomma a impegnare gli uffici dell’amministrazione finanziaria, anche se dopo le norme attuative scritte per rispettare l’obbligo imposto dalla Corte di giustizia Ue la platea dei reali debitori è stata ridotta ai minimi termini. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Ici della Chiesa, nuova proroga al 30 settembre Articoli correlati Leggi anche: Metro C, scontro su Chiesa Nuova: le associazioni chiedono più tram al posto della nuova stazione Modello RED 2026: proroga possibile al 30 marzoLa scadenza ordinaria per la presentazione del Modello RED 2026, fissata al 28 febbraio, è ormai passata.