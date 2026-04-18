Una fotografia che mostra la Presidente del Consiglio con un uomo al suo fianco sta diventando virale sui social media. La immagine ha suscitato numerosi commenti e discussioni tra gli utenti, che la collegano a dichiarazioni precedenti della stessa politica riguardo al rapporto con il padre. La diffusione del scatto ha portato a una crescente attenzione sulla vicenda, senza che siano stati forniti ulteriori dettagli ufficiali.

Una foto che ritrae Giorgia Meloni accanto a un uomo sta circolando in modo massiccio sui social network, alimentando post e commenti che sostengono una presunta contraddizione nelle dichiarazioni della Presidente del Consiglio sul rapporto con il padre. Secondo questa narrazione, l’immagine dimostrerebbe che la Premier avrebbe continuato a frequentare il padre anche in età adulta. Tuttavia, la verifica del contenuto indica un contesto diverso e riconducibile a un caso di disinformazione social. Foto su social e presunte accuse: cosa sostengono i post virali. Lo screenshot condiviso soprattutto su Facebook e TikTok mostra una giovane Meloni accanto a un uomo, accompagnato da una scritta che lo identifica come Franco Meloni.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Giorgia Meloni e quell’uomo al suo fianco: tutta la verità sulla foto che sta facendo il giro dei social

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