Il gruppo di Fratelli d’Italia ha annunciato la soppressione di sette agenzie regionali con l’obiettivo di ridurre i costi e semplificare la burocrazia. La decisione riguarda enti che operano nel settore pubblico e si inserisce in un piano di riorganizzazione amministrativa. La misura è stata comunicata attraverso una nota ufficiale del partito.

Già nella passata legislatura, come Fratelli d’Italia, avevamo presentato una PdL per sforbiciare le agenzie regionali ed ora la riproponiamo, chiedendo al Governo Decaro di prendere le forbici in mano ed eliminare enti che hanno divorato la spesa pubblica regionale senza controllo, elargendo incarichi e affidamenti agli amici degli amici. Il nostro obiettivo è razionalizzare e contenere i costi, semplificando e ottimizzando funzioni e compiti che sono stati demandati alle agenzie e che noi vogliamo invece restituire alle strutture dipartimentali competenti per materia. La nostra proposta di legge, declinata in sei articoli, prevede il passaggio del personale regionale delle 7 agenzie da sopprimere ai competenti Dipartimenti della Regione. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - FdI: “Soppressione di 7 agenzie regionali per tagliare costi e burocrazia”

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