L’IA di Anthropic ha scovato falle nei sistemi bancari nascoste per decenni | scatta l’allarme a Wall Street

Un nuovo modello di intelligenza artificiale ha individuato vulnerabilità nei sistemi bancari degli Stati Uniti, alcune presenti da decenni. Questa scoperta ha portato il Segretario al Tesoro a convocare urgentemente i responsabili della Federal Reserve. La notizia ha suscitato preoccupazioni tra gli operatori del settore finanziario, mentre le autorità si preparano a valutare le implicazioni di questa scoperta.

Il nuovo modello Claude Mythos di Anthropic ha scovato migliaia di falle nei sistemi bancari statunitensi, costringendo il Segretario al Tesoro a convocare d’urgenza i vertici della Federal Reserve. È il primo colpo battuto da un IA che sta ancora testando le sue potenzialità.🔗 Leggi su Fanpage.it Wall Street teme impatto dell’IA sulle job e scende di nuovo in borsa**Wall Street teme l’impatto dell’IA sul mercato del lavoro, e i titoli cadono di nuovo in borsa** A New York, a Wall Street, le quotazioni azionarie... Allarme credito privato: Wall Street trema sotto l’ondata di riscatti e insolvenzeL’instabilità geopolitica causata dalle guerre in corso e le crescenti difficoltà del credito privato stanno alimentando il timore di una nuova crisi...