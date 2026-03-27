Il direttivo del circolo di Fratelli d’Italia a San Giorgio Jonico ha comunicato ufficialmente la nomina di un nuovo capogruppo dopo la decisione del precedente di cambiare partito. La comunicazione si riferisce alla rottura con un ex membro del gruppo, coinvolto in un passaggio a un altro movimento politico. La nota ufficiale è stata pubblicata per chiarire la posizione del partito sulla vicenda.

Tarantini Time Quotidiano Il direttivo del circolo cittadino di Fratelli d’Italia di San Giorgio Jonico interviene per chiarire la posizione del partito in merito alla decisione del dottor Russo Roberto di aderire a un altro movimento politico. “una scelta mai comunicata agli organi di partito, ma appresa con stupore esclusivamente attraverso gli organi di stampa.” Secondo quanto riferito, il rapporto tra il consigliere e il direttivo si sarebbe progressivamente deteriorato negli ultimi due anni, fino a interrompersi del tutto. “Da circa due anni, per esclusiva volontà del Dott. Russo, il rapporto di fiducia e il necessario confronto politico con il Direttivo sono venuti meno. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Fratelli d’Italia San Giorgio Jonico: “Rottura con Russo, nuovo capogruppo Carabotto”

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