IA superpotenti | OpenAI e Anthropic blindano l’accesso ai nuovi modelli

OpenAI e Anthropic hanno deciso di limitare l’utilizzo dei loro modelli di intelligenza artificiale più avanzati, adottando una distribuzione selettiva. La misura prevede che solo esperti e organizzazioni certificate possano accedere a queste tecnologie, lasciando fuori utenti generici e non qualificati. La scelta riguarda i modelli più potenti, considerati potenzialmente rischiosi se utilizzati in modo improprio.

OpenAI e Anthropic hanno avviato una strategia di distribuzione selettiva per i loro modelli di intelligenza artificiale più avanzati, limitando l’accesso a esperti e organizzazioni certificate. La decisione di Sam Altman riguarda il nuovo sistema GPT-5.4-Cyber, mentre la stessa linea è stata tracciata da Dario Amodei per il modello Mythos, capace di individuare falle informatiche critiche già presenti da decenni. Protocolli di sicurezza e accesso ristretto ai nuovi modelli. Il rilascio del modulo GPT-5.4-Cyber segue una logica di contenimento dei rischi tecnici attraverso il programma Trusted Access for Cyber (TAC). Questa iniziativa, che ha già regolamentato l’uso del precedente modello GPT-5.🔗 Leggi su Ameve.eu

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