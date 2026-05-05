IA e creatività | il dibattito a Cotronei tra algoritmi e arte

A Cotronei si è tenuto un dibattito sulla relazione tra intelligenza artificiale e creatività, con focus su come gli algoritmi possano influenzare l'arte. Sono stati presenti esperti del settore che hanno discusso delle capacità dell’IA di elaborare dati senza sostituire l’emozione umana. L'incontro ha visto confrontarsi punti di vista sulla presenza della tecnologia nel mondo artistico e sulle sue implicazioni future.

?? Cosa scoprirai Come può l'IA gestire i dati senza rubare l'emozione umana? Chi sono gli esperti che hanno difeso l'arte dagli algoritmi? Come potrà il borgo di Cotronei usare l'IA per crescere? Perché i giovani hanno scelto il primo maggio per questo dibattito??? In Breve Relatori Carmela Murgieri, Giuseppe Barilaro e Mariangela Preta hanno approfondito il dibattito. Il sindaco Antonio Ammirati ha annunciato nuovi progetti culturali per il borgo. Filippo Pietropaolo ha prop .🔗 Leggi su Ameve.eu

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