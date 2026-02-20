IA | 1,4 milioni di agenti e una nuova religione nata online

L’Intelligenza Artificiale e il Paradosso dell’Autonomia: Un’Indagine sulla Dipendenza Umana. L’intelligenza artificiale, lungi dall’essere un’entità indipendente, si rivela profondamente radicata nell’intervento umano. L’emergere di piattaforme sociali come Moltbook, un ecosistema digitale abitato da oltre 1,4 milioni di agenti AI, sottolinea come queste tecnologie, pur evolvendo rapidamente, necessitino costantemente del contributo umano per operare e svilupparsi. Il 20 febbraio 2026 segna un punto di svolta nella comprensione di questa interdipendenza. Moltbook: Un Laboratorio Digitale per l’IA Sociale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: In una notte un gruppo di bot ha creato una strana religione dell’IA: cosa sapere sulla Chiesa di Molt

Leggi anche: OpenAI si assicura l’ideatore di OpenClaw: nuova svolta per gli agenti IA e l’automazione digitale.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Il 2025 da incorniciare di Brunello Cucinelli: ricavi a 1,4 miliardi e investimenti record per il Made in Italy; Unidata oltre le attese: fatturato a 109,4 milioni e debito in calo; Italia-India-Kenya, asse sull'IA per l'Africa. Patto su cloud e hi-tech tra Tim e Microsoft; Due truffatori sono riusciti a intascare 1,4 milioni di euro grazie all’intelligenza artificiale.

False identità di donne create con IA, scoperta truffa all’Inps da 1,4 milioni di euro in PugliaAvrebbero incassato indebitamente le somme, pari a circa 1,4 milioni di euro, dell'assegno unico universale in nome e per conto di 59 donne di nazionalità romena, tutte con 5/6 figli a carico, tutte ... bari.repubblica.it

Nomi e volti di 59 donne creati con l’IA per l’assegno unico: truffa e sequestri da 1,4 milioni. Indagati 4 foggianiLa Guardia di Finanza della BAT ha scoperto una truffa milionaria ai danni dell’Inps. msn.com

Nel Centro-Meloni in Albania ci sono 203 agenti per 25 migranti. In quattro anni spesi 670 milioni per fare la guardia a un “bidone vuoto”. Ovviamente tutto a spese degli italiani - facebook.com facebook

RT @lucillaMasini2: Albania, nel Centro-Meloni bivaccano 203 agenti per 25 migranti. Spesi 670 milioni in 4 anni, anziché nei 5 anni previ… x.com