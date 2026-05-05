Negli ultimi anni, le vittorie nel calcio sono state segnate da allenatori e calciatori che hanno ottenuto successi con diverse formazioni e schemi. Dal tornado di Conte alla stella di Inzaghi, il 3-5-2 ha rappresentato un elemento comune tra i trionfi di vari tecnici. Ora, con Cristian Chivu in arrivo, si apre una nuova fase e si prepara a dare una svolta alla sua carriera nel mondo del calcio.

Da quando ha buttato giù dal trono la vecchia tiranna Juventus, l’Inter ha preso ago e filo tre volte: in un settennato, ha cucito al petto tre scudetti e tutti con sarti diversi. Tra il Conte 2021, l’Inzaghi 2024 e il Chivu 2026 si sprecano le differenze, ma è stato costruito pure un ponte unico, un collegamento che unisce generazioni diverse: è il modulo di partenza, impresso nel marmo e mai modificato per davvero. La difesa a tre che protegge e permette di ripartire, gli esterni a tutta fascia nella coperta di cinque centrocampisti, le coppie di attaccanti iconici e interscambiabili: la strada maestra non è poi tanto diversa. In generale, è sopravvissuto giusto un manipolo di giocatori, che ha cantato e portato la croce per tutto il periodo, indipendentemente dall’allenatore di turno.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - I trionfi: dal tornado Conte alla stella di Inzaghi. Ma ora Chivu la vera svolta

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