Corona shock | Preparatevi ad un tornado la vera Calciopoli 2! Dentro ci sono anche Napoli e Conte

Fabrizio Corona, noto ex paparazzo, ha annunciato un nuovo scandalo nel calcio italiano, promettendo di svelare dettagli che coinvolgono anche squadre come Napoli e figure come l’ex allenatore. L’appuntamento con le sue rivelazioni è fissato per l’11 maggio su YouTube, dove prevede di descrivere un caso che definisce come “il vero Calciopoli 2”. La notizia ha già suscitato attenzione tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

Greenwood Juventus, ritorno di fiamma per l’estate: ora Conceiçao può cambiare tutto! Nico Paz Inter, il prezzo non preoccupa Oaktree: la sua volontà può essere decisiva! 2 gli indiziati a partire Modric Milan, il rinnovo si avvicina: ha deciso di restare per Allegri e per la Champions! L’unica tentazione è dalla Croazia Zola indica la via: «Dobbiamo investire sui giovani! Le seconde squadre non sono un problema. Baggio, Totti e Maldini le eccezioni dalla Primavera» Brescianini si racconta: «Sapevo che alla Fiorentina c’era da rimboccarsi le maniche.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Corona shock: «Preparatevi ad un tornado, la vera Calciopoli 2! Dentro ci sono anche Napoli e Conte» Notizie correlate Leggi anche: Corona annuncia la “Calciopoli 2”: «Dentro anche Napoli e Conte» Corona sgancia lo scoop: «Sto per uscire con la vera Calciopoli 2, coinvolti anche Conte e il Napoli»Openda Juve, sondaggio dall’Inghilterra! Questo allenatore lo ha messo nella lista dei desideri Greenwood per il dopo Conceicao? La Juve punterebbe...