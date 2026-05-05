i trader italiani si danno appuntamento a modena

I trader italiani si preparano a incontrarsi a Modena in occasione di un evento dedicato al trading online. La diffusione di piattaforme di trading e conti online ha portato sempre più persone a considerare questa attività come una professione, paragonabile a quella di altri mestieri tradizionali. L’appuntamento internazionale vede partecipanti provenienti da diversi Paesi che condividono strategie e esperienze legate alle operazioni sui mercati finanziari.

Traders di borsa di tutto il mondo: unitevi! Con la diffusione dei conti on line e delle piattaforme di trading ormai la figura dello “speculatore di Borsa” o meglio del trader di Borsa è diventata una onorata professione come il medico, l’avvocato o l’idraulico. Ma c’è chi 30 anni fa ha anticipato i tempi e dal cuore della provincia di Modena ha iniziato a diffondere via fax ogni giorno un giornale con raccomandazioni e commenti operativi di Borsa. LombardReport.com srl, società sassolese, celebra il prossimo sabato 9 maggio i suoi 30 anni di attività con un convegno ad accesso gratuito all’Hotel des Arts RHM di Baggiovara. Qui si sono dati...🔗 Leggi su It.insideover.com

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