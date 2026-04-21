Artigianato enogastronomia e sport si danno appuntamento all' 87ª Fiera di Modena

L'87ª Fiera di Modena si svolgerà dal 29 aprile al 3 maggio, offrendo cinque giorni di esposizioni e iniziative dedicate all’artigianato, all’enogastronomia e allo sport. L'evento invita i cittadini a scoprire le tradizioni e le produzioni locali attraverso stand e attività, mantenendo vivo il legame con il territorio e la sua storia. La manifestazione si prepara ad accogliere visitatori e espositori per un appuntamento ricco di contenuti e incontri.

Cinque giorni per continuare a raccontare con passione la nostra terra, la nostra storia. L'87ª edizione della Fiera di Modena, in programma dal 29 aprile al 3 maggio, è pronta ad aprire le porte e ad accogliere i modenesi. Ingresso gratuito, tre padiglioni, oltre 20mila metri quadri di aree.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate ‘Fiera verde – tradizioni e sapori’: a Marsciano il florovivaismo incontra l’artigianato e l’enogastronomiaMarsciano è pronta per la XXVI edizione di ‘Fiera Verde – Tradizioni e sapori’, manifestazione dedicata al florovivaismo e alla valorizzazione delle... Ad Avellino la rassegna Confesercenti: cinque giorni dedicati a enogastronomia, artigianato e commercioDal 19 al 23 marzo iniziative lungo Corso Vittorio Emanuele per promuovere l'identità locale e sostenere l'economia cittadina L’ultima giornata sarà... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Mostra Mercato del Verde Idea Verde 2026 Coltiviamo il Futuro 38a Edizione a Fabbrico e dintorni; Weekend a Genova e dintorni: Mezza Maratona, Streeat Food Truck, Harlem Globetrotters, Cargo Market e altro; Fondo Perduto 2026: Guida Completa Contributi per Imprese. Artigiano in Fiera chiude con un milione di visitatoriChiude oggi con un milione di visitatori la 30esima edizione di Artigiano in Fiera, la manifestazione dedicata agli artigiani e alle micro e piccole imprese che quest'anno ha visto protagonisti 2.800 ... ansa.it Siamo presenti alla Fiera di Modena 2026! Venite a trovarci per scoprire tutte le nostre novità e fare due chiacchiere dal vivo. È sempre un piacere far parte di questa grande vetrina del territorio. Ci trovate al Padiglione B , STAND 89 ..non mancate! #Busin - facebook.com facebook