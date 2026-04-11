Mbappé sanguinante in area durante Real-Girona furia Arbeloa | Quando non vogliono chiudono un occhio

Durante la partita tra Real Madrid e Girona, l’attaccante francese è rimasto sanguinante in area di rigore a causa di una gomitata da parte di un difensore avversario. La squadra madrilista ha protestato duramente contro le decisioni arbitrali, accusando l’arbitro di aver ignorato alcune sanzioni. Questa situazione ha suscitato reazioni forti, con alcuni commentatori che hanno sottolineato come in alcune circostanze vengano prese decisioni favorevoli o meno a seconda delle preferenze.

Kylian Mbappé sanguinante in area di rigore dopo una gomitata da parte di un difensore del Girona. Il Real Madrid esplode e critica l'arbitro: "Chiudono un occhio quando vogliono". 🔗 Leggi su Fanpage.it Real Madrid, Arbeloa esce allo scoperto su Mbappé: come sta l’attaccante francese e quando potrà tornare in campoMercato Milan, ora il rinnovo di Loftus Cheek è più vicino! La strategia del club e il nuovo ruolo in campo Modric Milan, tutti pazzi per il croato:... Champions League, Real Madrid-Manchester City: Arbeloa senza MbappéIl palcoscenico più prestigioso d’Europa si illumina per quella che molti definiscono una “finale anticipata”. Si parla di: Mbappé sanguinante in area durante Real-Girona, furia Arbeloa: Quando non vogliono chiudono un occhio. Mbappé sanguinante in area durante Real-Girona, furia Arbeloa: Quando non vogliono chiudono un occhioKylian Mbappé sanguinante in area di rigore dopo una gomitata da parte di un difensore del Girona. Il Real Madrid esplode e critica l’arbitro: Chiudono un occhio quando vogliono. fanpage.it Real Madrid, pari col Girona e contestazione: Arbeloa all’ultima spiaggia. Polemiche per il rigore negato a MbappéReal Madrid, pari col Girona e contestazione: Arbeloa all’ultima spiaggia. Polemiche per il rigore negato a Mbappé ... sport.virgilio.it