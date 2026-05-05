"Le dita scorrono veloci tra le pagine, sfiorando la carta fino a quando l’indice non si ferma, quasi per volontà propria, su una riga specifica. Non è solo un gesto meccanico, ma il tentativo di innescare una piccola epifania personale: la lettura che dischiude un pensiero imprevisto, un aiuto che sembra piovere direttamente dal cielo". Su questa trama fatta di segni e sincronicità si muove l’incontro di oggi, alle 17:45, al centro anziani di piazza Brin, dove Massimo Marasco presenterà un volume dal titolo emblematico: ‘I sotterranei della psiche’. L’opera, curata dallo scrittore Paolo Luporini, si presenta come "un viaggio attraverso strutture castellari ctonie – prosegue –, una discesa nei meandri della mente dove le parole di grandi autori della storia, della filosofia e del teatro diventano luci interiori".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’I sotterranei della psiche’, raccolta di aforismi firmata dal Caso

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Argomenti più discussi: ’I sotterranei della psiche’, raccolta di aforismi firmata dal Caso; I sotterranei della psiche presentazione al circolo anziani di Piazza Brin; In The Carnival Of The Void al Parcheggio della Fiera, domenica 10 maggio.

I sotterranei della psiche presentazione al circolo anziani di Piazza BrinMartedì 5 maggio, alle 17.45, il centro anziani di piazza Brin ospita la presentazione del libro I sotterranei della psiche. L'incontro vedrà la partecipazione di Massimo Marasco, dottore in chimica ... msn.com

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