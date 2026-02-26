Negli ultimi tempi si osserva un’intensificazione delle attività sotterranee legate a gruppi e stati coinvolti in operazioni di infiltrazione. Le operazioni si svolgono attraverso reti di tunnel e passaggi nascosti, ponendo nuove sfide alla sicurezza europea. Le modalità di intervento si spostano sempre più sotto la superficie, rendendo più complesso il monitoraggio e la prevenzione di eventuali minacce.

L’invasione corre sottoterra. Non è più solo una questione di barconi o di recinzioni abbattute e confini valicati a piedi. L’offensiva contro i confini orientali dell’Europa corre ora sotto terra. Mosca e il suo vassallo bielorusso, Lukashenko, hanno alzato il tiro nella guerra ibrida dichiarata all’Occidente, utilizzando tunnel sotterranei per inondare la Polonia di clandestini. E non si tratta più di una strategia applicata sulla base di una sfida logistica. Ma di un vero e proprio “manuale del terrore” declinato ai flussi migratori. Mosca invia migranti in Europa attraverso tunnel segreti. Secondo quanto rivelato dal Telegraph e rilanciato con forza da Libero in edicola oggi, le autorità polacche hanno individuato nel corso del 2025 almeno quattro tunnel sotto il confine con la Bielorussia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Così Mosca ci invade coi musulmani: da Minsk l’offensiva dei tunnel sotterranei di Putin per bucare l’Europa, firmata Hamas e Hezbollah

