Una raccolta di pensieri e aforismi sulla tematica delle bugie e delle falsità, pensata per stimolare riflessioni o denunciare inganni. Le bugie sono presenti nelle relazioni umane fin dai tempi più antichi, spesso causando delusioni e sfiducia. Attraverso frasi e pensieri, si cerca di mettere in luce come le menzogne si infiltrino nei rapporti più stretti, lasciando tracce difficili da cancellare.

Le bugie accompagnano da sempre le relazioni umane, insinuandosi nei legami più intimi e lasciando dietro di sé scie di delusione difficili da ignorare. Non è un caso che, nel tempo, siano nate innumerevoli frasi su bugie e falsità, in amore e amicizia (e non solo) capaci di raccontare con lucidità cosa accade quando la verità si incrina. Dalle frasi più celebri alle riflessioni più taglienti come le frecciatine emerge un fatto: in realtà c’è un Pinocchio in ognuno di noi. A colpire è soprattutto il momento in cui le maschere cadono: molte frasi sulle bugie che vengono a galla e sulle bugie scoperte insistono proprio su questo passaggio, quando la realtà si impone e costringe a fare i conti con ciò che è stato nascosto.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Una raccolta di pensieri e aforismi su bugie e falsità: per riflettere o accusare il colpo

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