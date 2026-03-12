Il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino sarà intitolato a Vittorio Gui. La sindaca Sara Funaro aveva annunciato questa decisione lo scorso dicembre, in occasione del cinquantesimo anniversario dalla morte del Maestro. La scelta mira a rendere omaggio alla figura di Gui, riconosciuto come una delle personalità di rilievo nel panorama musicale italiano. La cerimonia di intitolazione è prevista nei prossimi mesi.

La sindaca Sara Funaro lo aveva annunciato lo scorso dicembre, nel cinquantesimo anno dalla morte del Maestro. Adesso la delibera, su proposta dell’assessora alla toponomastica Caterina Biti, è stata approvata dalla giunta comunale: il Teatro del Maggio Musicale sarà intitolato a Vittorio Gui, (Roma, 14 settembre 1885 – Fiesole, 16 ottobre 1975), direttore d’orchestra e compositore, fondatore del Maggio Musicale Fiorentino. “Lo avevamo annunciato, accogliendo con convinzione l’autorevole appello del Maestro Riccardo Muti lo scorso dicembre e oggi diamo seguito a quell'impegno con una delibera: il Teatro del Maggio Musicale porterà finalmente il nome del Maestro Vittorio Gui. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

