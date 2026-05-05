I soldi del Piano Casa non bastano per ristrutturare 60mila alloggi come dice Salvini | i conti non tornano

Il vicepremier ha dichiarato che con lo stanziamento di 1,7 miliardi di euro previsto dal Piano Casa si potrebbero ristrutturare 60.000 alloggi, considerando una spesa di 20.000 euro per ogni unità abitativa. Tuttavia, i calcoli non sembrano corrispondere ai numeri annunciati, sollevando dubbi sulla reale capacità di intervento con le risorse disponibili. La questione ha suscitato discussioni tra esperti e cittadini.

Il vicepremier Salvini ha detto che con il Piano Casa, e con lo stanziamento di 1,7 miliardi di euro, sarebbe possibile ristrutturare 60mila alloggi, al costo di 20mila euro ad abitazione. Ma secondo il deputato di Avs Angelo Bonelli queste cifre sono sbagliate: "dovremmo posizionarci al di sotto dei 300 euro al metro quadro, per un'abitazione per esempio di 70 metri quadrati. Ma se si aggiunge anche l'efficientamento energetico, si può arrivare a 1000 euro a ristrutturazione".🔗 Leggi su Fanpage.it

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