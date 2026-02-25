Che fine ha fatto il Piano casa del governo? Il ministro Salvini annuncia in Aula 1 miliardo e 200 milioni di euro che verranno stanziati per recuperare circa 60mila alloggi attualmente non utilizzabili per carenze manutentive, "restituendoli alle famiglie che sono in lista d'attesa per l'assegnazione di una casa popolare". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche:

Il piano casa varato dalla Regione: "Via a manifestazioni di interesse per recuperare 260 alloggi vuoti"

Cos’è e quando arriva il Piano casa annunciato da Meloni: 100mila alloggi a prezzi ridotti