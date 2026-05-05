Nelle ultime settimane si sono intensificati i segnali di tensione tra l’Iran e gli Stati Uniti nel Golfo di Hormuz. I rappresentanti iraniani continuano a sostenere la propria posizione, mentre gli Stati Uniti hanno rafforzato la presenza militare nella regione. Le notizie riferiscono di esercitazioni militari e di dichiarazioni ufficiali che indicano un possibile aumento dello scontro tra le due parti. La situazione resta sotto osservazione, con attenzione a eventuali sviluppi futuri.

Mentre sui media occidentali la dirigenza iraniana viene descritta come divisa, in lotta interna o priva di guida, in realtà i politici della Repubblica islamica preparano il nuovo round del confronto con gli Stati Uniti, sia esso diplomatico o militare. Più che a un ritorno della Guerra fredda, lo scontro tra Iran e Stati Uniti ci riporta per certi aspetti al Medioevo, quando i signori feudali imponevano la propria giurisdizione su territori, rotte commerciali e punti di passaggio strategici. Oggi il caso emblematico è lo Stretto di Hormuz, dove Teheran è riuscita, attraverso una risposta militare che per alcuni osservatori è stata sorprendente rispetto all’offensiva israelo-americana, a riaffermare la propria capacità coercitiva su una delle vie d’acqua più importanti del pianeta.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - I signori di Hormuz: lo scontro Iran-Usa e il nuovo Medioevo del Medio Oriente

Notizie correlate

L’avviso Usa: «Americani, lasciate i paesi del Medio Oriente, anche Israele». La guerra si allarga al Libano, l’Iran chiude lo stretto di HormuzIl Dipartimento di Stato Usa ha invitato gli americani ad abbandonare immediatamente oltre una dozzina di Paesi del Medio Oriente.

Per Trump “lo Stretto di Hormuz è sicuro”, ma l’Iran lo sbugiarda e colpisce altre navi e depositi in tutto il Medio OrienteA sentire Donald Trump, lo Stretto di Hormuz è in sicurezza e la guerra in Iran è pressoché finita.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Hormuz, Teheran: Colpita con due missili nave da guerra Usa. Ma Gli Stati Uniti smentiscono; Calenda, se Salis sarà leader centrosinistra potremo aprire un dialogo; Il sovranismo è in affanno, nasce un nuovo fronte del progressismo mondiale; La tenuta dell’economia Usa rassicura le Borse, a Wall Street miglior mese dal 2020.

I signori di Hormuz: lo scontro Iran-USA e il nuovo Medioevo del Medio OrienteLo scontro tra Iran e Stati Uniti ci riporta ai signori feudali che imponevano la propria giurisdizione su territori e rotte commerciali. L'articolo I signori di Hormuz: lo scontro Iran-Usa e il nuovo ... msn.com

Usa e Iran tornano a combattere nello stretto di Hormuz. Attacchi negli EmiratiL’Iran ha affermato di aver impedito a una nave da guerra statunitense di entrare nello stretto di Hormuz. Secondo l’agenzia di stampa iraniana Fars, due missili hanno colpito la nave da guerra vicino ... ilsole24ore.com

#Tg2000 - #Iran, colpita nave da guerra americana. #Usa smentiscono #4maggio #Tv2000 #Trump #Hormuz #MedioOriente #Teheran - facebook.com facebook

#Tg2000 - #Iran, colpita nave da guerra americana. #Usa smentiscono #4maggio #Tv2000 #Trump #Hormuz #MedioOriente #Teheran @tg2000it x.com