L'Iran ha attaccato diverse navi e depositi nel Medio Oriente, mentre gli Stati Uniti affermano che lo Stretto di Hormuz sia sicuro e che la situazione in Iran sia sotto controllo. Donald Trump ha dichiarato che l’area è protetta e che il conflitto si sta risolvendo, ma le azioni sul campo raccontano una realtà diversa. La tensione nella regione continua a crescere con nuovi episodi di escalation.

A sentire Donald Trump, lo Stretto di Hormuz è in sicurezza e la guerra in Iran è pressoché finita. Eppure questa narrativa sembra essere distante dalla realtà. Intendiamoci: il tycoon ci ha abituato a dire tutto e il contrario di tutto, ma la novità che emerge da questa crisi mediorientale è che, dopo ogni sua dichiarazione roboante, arriva puntualmente una smentita. È esattamente quanto successo ieri, quando il presidente degli Stati Uniti ha ribadito che “l’Iran è vicino alla sconfitta”, con il regime di Mojtaba Khamenei che sarebbe “ai titoli di coda”, aggiungendo che potrebbe “distruggere tutte le infrastrutture e le linee elettriche” del Paese “ma per ora non voglio farlo”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Per Trump “lo Stretto di Hormuz è sicuro”, ma l’Iran lo sbugiarda e colpisce altre navi e depositi in tutto il Medio Oriente

L’Iran attacca le infrastrutture petrolifere in tutto il Medio Oriente e causa uno shock globale. Trump minimizza “presto passerà”, ma Teheran lo sbugiarda “falso, il prezzo sfonderà i 200 dollari al barile”Dopo dieci giorni di feroce guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran, la pace resta un tabù.

Trump annuncia un’“armada” Usa verso l’Iran e rivendica stop alle esecuzioni

