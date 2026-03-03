L’avviso Usa | Americani lasciate i paesi del Medio Oriente anche Israele La guerra si allarga al Libano l’Iran chiude lo stretto di Hormuz

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha pubblicato un avviso in cui invita gli americani a lasciare immediatamente oltre dieci paesi del Medio Oriente, inclusa Israele. Nel frattempo, la guerra si sta espandendo al Libano e l’Iran ha deciso di chiudere lo stretto di Hormuz, aumentando la tensione nella regione.

Il Dipartimento di Stato Usa ha invitato gli americani ad abbandonare immediatamente oltre una dozzina di Paesi del Medio Oriente. I cittadini americani sono esortati ad abbandonare, utilizzando mezzi commerciali, Bahrein, Egitto, Iran, Iraq, Israele, Cisgiordania e Gaza, Giordania, Kuwait, Libano, Oman, Qatar, Arabia Saudita, Siria, Emirati Arabi Uniti e Yemen. Lo riferisce Mora Namdar, assistente segretario del Dipartimento di Stato per gli Affari Consolari, secondo quanto riportano i media israeliani. L’ultimo capitolo di un conflitto che si allarga sempre più. Mentre i pasdaran iraniani hanno annunciato la chiusura dello Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: La guerra si allarga al Libano, l’Iran chiude lo stretto di Hormuz. Israele valuta l’operazione di terra. Raid iraniani sui paesi del Golfo

Israele e Usa attaccano l'Iran. Dubbi sulle sorti di Khamenei. Furia dei pasdaran: missili su 8 Paesi. Chiuso lo stretto di HormuzRaid Usa-Israele contro l’Iran, risposta con missili e droni sullo Stato ebraico e basi americane nel Golfo.

US Warns of Imminent Risk, Urges Citizens to Exit Iran

