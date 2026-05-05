Un nuovo capitolo si apre nella vicenda legata alla banda dei poliziotti, nota come Uno Bianca, che tra il 1987 e il 1994 ha seminato paura nelle regioni di Emilia-Romagna e Marche. Roberto Savi, fratello di uno dei membri chiave, ha smentito pubblicamente la frase che attribuiva ai servizi segreti la richiesta di omicidi, ritenuta storica, e ha ribadito che dietro le azioni della banda non ci sarebbero solo i veicoli o le targhe.

Bologna, 6 maggio 2026 – Dietro la Uno Bianca non ci sono solo “la targa e i fanali”. A smentire la storica frase di Fabio Savi è proprio suo fratello Roberto, capo e mente della banda dei poliziotti assassini che ha terrorizzato, tra 1987 e 1994, Emilia-Romagna e Marche. Dopo 32 anni, Roberto Savi ha rotto il silenzio. E davanti alle telecamere di Belve Crime su Rai Due, ha risposto alle domande della conduttrice Francesca Fagnani. Tra mezze frasi, allusioni e lunghi silenzi, sì. Ma facendo vacillare quel velo che da quasi quarant’anni copre la “vera verità”, per usare le parole di Anna Maria, mamma del carabiniere Otello Stefanini, trucidato dai Savi al Pilastro.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “I servizi segreti ci hanno chiesto di uccidere”. Uno Bianca, bufera su Roberto Savi

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