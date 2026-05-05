Nella fase iniziale dei playoff ad eliminazione diretta del girone B, sono già stati disputati alcuni incontri. Le squadre che si sono distinte in questa prima fase sono la Juventus, la Pianese e il Pineto, che sono riuscite a passare ai successivi turni. I match hanno permesso di eliminare alcune delle formazioni partecipanti, riducendo così il numero di squadre ancora in corsa.

La prima carrellata di scontri playoff ad eliminazione diretta hanno già permesso di fare una bella scrematura. Nel primo turno regionale, andato in scena nella giornata di domenica, si sono giocate le gare che hanno permesso di stilare gli accoppiamenti del secondo turno regionale che si giocherà già domani con tutte le partite programmate alle ore 15. Nel girone a, la sfida è entrata nel vivo con i duelli che hanno visto qualificarsi Cittadella, Giana Erminio e Lumezzane. Il Cittadella ha pareggiato in casa 2-2, ma ha eliminato l’Arzignano in virtù della miglior posizione di classifica (sesto posto) ottenuta al termine della regular season. Alla doppietta del granata Rabbi ha hanno risposto Nanni e Moretti nella ripresa, ma non è bastato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I primi scontri. Nel girone B avanti. Juve, Pianese e Pineto

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